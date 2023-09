Giappone: Kishida conferma rimasto di governo entro mercoledì 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, annuncerà un rimpasto di governo entro mercoledì 13 settembre, con l'obiettivo di varare inoltre un pacchetto di drastiche misure economiche immediatamente dopo. Lo ha fatto sapere lo stesso leader giapponese in conferenza stampa al termine della sua partecipazione al vertice del G20 di Nuova Delhi, in India. "Sto pensando di operare un cambiamento del personale alla guida del Partito (liberal democratico, Ldp) e del governo entro il 13", ha affermato Kishida. Tali provvedimenti, nelle intenzioni del primo ministro, dovrebbero consentire all'amministrazione di migliorare il proprio consenso popolare, attualmente ai minimi storici, e aumentare le possibilità dell'Ldp di restare alle redini del Paese in vista delle elezioni del prossimo anno. (Inn)