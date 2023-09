Marocco: "Le Parisien", al momento del terremoto re Mohammed VI era in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando le regioni centrali del Marocco sono state colpite dal violento terremoto di venerdì, il re Mohammed VI non si trovava nel Paese ma era in Francia per motivi medici. È quanto ha riferito il quotidiano francese “Le Parisien”. Il sovrano marocchino si sarebbe recato in Francia per curare la sarcoidosi di cui è affetto, e per la quale già nel 2018 era stato operato in una clinica di Parigi. Le autorità francesi, secondo “Le Parisien”, non hanno tuttavia confermato la sua presenza nel Paese.(Frp)