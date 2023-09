Migranti: Tajani, contesto internazionale complicato, serve più Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la grande questione dell'immigrazione, “il contesto internazionale è sempre più complicato” e per questo “dobbiamo guardare all'Africa da protagonista, ma non con l’occhio dei colonizzatori, ma da amici e alleati, perché loro aspettano la presenza del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo ad “Azzurra libertà”, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “Serve più Italia anche in politica estera, perché questo serve all'Europa e all'Occidente”, ha concluso. (Rin)