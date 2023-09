Legge Bilancio: Barelli (FI), taglio tasse, aumento pensioni e agevolazioni chi assume giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello europeo e mondiale “ci sono una congiuntura e una guerra che pesano su tutti e nessuno se ne può lavare le mani, soprattutto ora che stiamo in fase di legge di bilancio. Forza Italia per il futuro vuole tagliare le tasse per i redditi bassi, incrementare le pensioni minime e agevolare le aziende che assumono i giovani”. Lo ha dichiarato Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo ad “Azzurra libertà”, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “Su questi tre punti – ha concluso – siamo tutti impegnati, dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani fino ai gruppi parlamentari". (Rin)