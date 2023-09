Violenza donne: Rossello (FI), Forza Italia sempre attenta al tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari interventi sulla sicurezza delle donna, come ad esempio quello proposto da Antonio Tajani e Catia Polidori con l'app per il soccorso, e altri interventi legislativi a favore delle donne. Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia Cristina Rossello, intervenendo ad "Azzurra Libertà", la festa nazionale di Forza Italia Giovani. “Forza Italia – ha proseguito – è stata molto attenta a questo tema anche nelle altre legislature. Stefania Prestigiacomo, ad esempio, ha dato una prima idea del telefono per il soccorso delle donne, e tante altre colleghe hanno dato dei contributi. La scorsa legislatura abbiamo fatto il rinnovo della legge Golfo-Mosca, una proposta che era partita dal Popolo della libertà per la parità nella governance femminile. Era limitata alle società quotate ma stava scadendo l'incarico di molte colleghe che avevano l'opportunità di essere nei consigli di amministrazione. Era una regola di partecipazione della donna alle scelte economiche del Paese”. “Questo – ha concluso – è un tema che Forza Italia ha sempre sentito". (Rin)