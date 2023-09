Cile: D'Amato (Azione), Allende segnò politica italiana e favorì unità forze democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11 settembre di cinquant'anni fa, Salvador Allende il primo Presidente socialista democraticamente eletto di un paese delle Americhe, "morì in un sanguinoso golpe militare. Quel golpe e le lotte per la libertà che germogliarono in tutto il Cile, sono state uno spartiacque nella politica italiana, contribuendo al dialogo tra culture politiche diverse". Lo scrive su Facebook il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. "L'idea che in un mondo separato in blocchi si dovesse affermare un sistema democratico. Le riflessioni di Enrico Berlinguer, le interviste con Eugenio Scalfari e il carteggio con Mons. Luigi Bettazzi, recentemente scomparso, sono state un punto di riferimento e di svolta per la sinistra italiana e per l'unità delle forze democratiche", conclude. (Com)