G20: Meloni vuole l’Italia protagonista nel nuovo corridoio economico tra l’India e l’Europa (2)

L'India, da parte sua, sta portando avanti un grande processo di modernizzazione infrastrutturale che dovrebbe consentire al Paese di continuare a crescere in maniera sostenuta e di centrare l'obiettivo fissato nelle scorse settimane dal premier Modi, quello di entrare entro cinque anni tra le prime tre economie del mondo. È in questo contesto che le aziende italiane potrebbero fare la differenza e aumentare gli investimenti in India e nei Paesi vicini. "Ne abbiamo parlato con Modi: le aziende italiane si sono già inserite in alcuni programmi che sono molto strategici", ha ricordato Meloni in conferenza stampa facendo riferimento, in particolare a Italfer, che sta realizzando importanti lavori infrastrutturali, e a Webuild, che a Mumbai sta costruendo un ponte sospeso e la terza linea della metropolitana. "I rapporti che stiamo intrattenendo con l'India e con il premier Modi possono aiutare anche per il futuro", ha aggiunto Meloni.