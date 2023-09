G20: Meloni vuole l’Italia protagonista nel nuovo corridoio economico tra l’India e l’Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i progetti citati dalla premier anche Blue-Raman, sistema di comunicazione via cavo in fibra ottica che collegherà Italia e India (passando per Oman, Giordania e Israele) e che vede Tim Sparkle “tra gli attori privilegiati”. "Le compagnie italiane hanno un'esperienza unica nei settori marittimo e ferroviario: vogliamo contribuire a costruire ponti fra il Mediterraneo e l'Indo-Pacifico, anche nel campo delle connessioni energetiche e digitali attraverso l'Africa e il Golfo", ha affermato Meloni, ricordando il lavoro svolto dalle imprese italiane anche nel settore energetico, inclusa la produzione e il trasporto di idrogeno verde dal Medio Oriente al Mediterraneo. (segue) (Inn)