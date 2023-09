G20: Meloni vuole l’Italia protagonista nel nuovo corridoio economico tra l’India e l’Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nell'ambito del G20 di Nuova Delhi è stata lanciata l’Alleanza globale sui biocarburanti, proposta dall’India nel corso della ministeriale Energia dello scorso 22 luglio a Goa per favorire la diffusione dei biocombustibili e accelerare la transizione energetica a livello globale. L’iniziativa è stata appoggiata anche dall’Italia, che è pronta a fornire sostegno e rafforzare le collaborazioni internazionali per la diffusione e lo sviluppo di biocarburanti sostenibili. Attualmente l’80 per cento della produzione di biocarburanti si concentra negli Stati Uniti, in Brasile, Europa e Indonesia. Per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti e consentire il raggiungimento della neutralità climatica, la produzione dovrà però triplicare. L’Italia, è l’auspicio di Meloni, può inserirsi in questa partita facendo leva, soprattutto, sul ruolo di Eni, che negli ultimi anni ha compiuto importanti passi in avanti nella ricerca e che ora punta a produrre 2 milioni di tonnellate di biocarburanti l’anno entro il 2025 e 6 milioni l’anno entro un decennio. (segue) (Inn)