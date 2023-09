G20: Meloni vuole l’Italia protagonista nel nuovo corridoio economico tra l’India e l’Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia ha firmato accordi in sette Paesi dell’Africa – Angola, Congo, Costa d’Avorio, Kenya, Mozambico e Ruanda – e ha avviato sperimentazioni e studi di fattibilità in altre nazioni – tra cui l’Italia e il Kazakhstan – per sviluppare i cosiddetti agri-feedstock, ovvero piante da cui estrarre oli vegetali, materia prima necessaria per la produzione dei biocarburanti, che alimenterà il sistema di bio-raffinazione. Attività che possono rientrare a buon diritto nel quadro di quel Piano Mattei per l’Africa su cui Meloni è tornata anche in occasione della sua partecipazione al G20. “L’Italia vuole essere un ponte fra l’Europa e l’Africa”, ha chiarito il presidente del Consiglio, che nell’occasione ha annunciato anche lo stanziamento di 3 miliardi di euro in 5 anni per iniziative di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico nel continente africano. (Inn)