Diritti: Grassadonia (ufficio Lgbt), al festival "Love & equality" per confermare impegno Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Marilena Grassadonia, coordinatrice Diritti Lgbt di Roma Capitale, in una nota dichiara: "Felice di intervenire oggi alle 19:15, come coordinatrice Diritti lgbt di Roma Capitale e delegata del sindaco Roberto Gualtieri, al Festival delle famiglie Love & Equality organizzato dall'associazione Famiglie Arcobaleno e finanziato dall'Unar". "Essere a Piazza Vittorio, per una intera giornata di talk, show e laboratori, vuole essere la conferma dell'impegno di Roma Capitale a fianco di tutte le famiglie che vivono la nostra città. Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte, a fianco delle famiglie arcobaleno e dell'intera comunità lgbtqia, per contribuire a rendere Roma una città sempre più accogliente per tutti e di tutte", conclude Grassadonia. (Com)