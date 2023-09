Ghana: esplosione in una cava di granito operata dalla Cina, 4 operai morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone, tra cui un cittadino cinese, sono morti in un'esplosione verificatasi all'interno di una cava di granito nella parte occidentale del Ghana. Lo riferisce il portale sudafricano "Sabc News" citando fonti ufficiali locali. La cava è gestita dalla società cinese Omni Quarries. Al momento non è chiaro quale sia l'origine dell'esplosione, che ha anche distrutto alcuni edifici nelle circostanze e provocato la dispersione di detriti in ampi tratti di terreni agricoli. Al momento si registrano anche quattro dispersi, mentre altri due operai si trovano in ospedale in condizioni critiche. (Res)