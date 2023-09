Ita: fonti Mef, fase pre notifica già avviata, in corso istruttoria Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si precisa che la notifica dell’accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita a Lufthansa alla Commissione europea per la concorrenza viene accettata, da prassi, solo al termine di un’istruttoria che la la stessa COmmissione sta portando avanti molto minuziosamente nell’ambito di una fase di pre notifica già avviata. Lo precisano fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze. La risposta dell’esecutivo comunitario affidata a un portavoce è positiva perché rappresenta il presupposto di un iter che sarà molto veloce. Come Mef ci siamo già attivati per ottenere un incontro in tempi brevi con il commissario supplente Reynders. (Rin)