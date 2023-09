Turismo: Santanchè, i borghi italiani sono le nostre gemme preziose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il bel tempo allunga la stagione e offre la possibilità agli stessi italiani di riscoprire il territorio e i meravigliosi borghi che caratterizzano la Nazione". Lo afferma il ministro Santanchè, commentando i dati emersi dalla ricerca di Coldiretti- Ixè. "Quei luoghi culla del Made in Italy, delle nostre eccellenze e dell’Italia più autentica e genuina. Comprendiamo l’importanza dei piccoli comuni tanto che nella strategia di destagionalizzazione, presente nel nostro piano industriale, la valorizzazione dei borghi è un punto cardine. Il turismo, per come lo intendo, non è solo un motore economico, ma anche sociale e culturale che passa anche dallo sviluppo dei piccoli borghi consentendo il recupero della ruralità e dello spopolamento di parte dell’Italia.”(Rin)