Niger: Macron, Francia non riconosce nessuna legittimità a richieste golpisti

- La Francia non riconosce "nessuna legittimità" alle dichiarazioni della giunta militare salita al potere in Niger con un colpo di Stato. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del G20 a Nuova Delhi. "Un colpo di stato da luglio scorso tiene in ostaggio un presidente democraticamente eletto", ha sottolineato Macron, in riferimento al presidente nigerino Mohamed Bazoum. “La Francia ha una posizione semplice: chiediamo la liberazione del presidente Bazoum e la restaurazione dell'ordine costituzionale", ha affermato il titolare dell'Eliseo. (Frp)