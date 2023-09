Vaticano: Papa, bisogna parlare con lealtà con chi sbaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della recita dell'Angelus Papa Francesco, commentando il Vangelo, ha spiegato che davanti a chi commette un errore bisogna "aiutarlo a capire dove sbaglia". Il Pontefice ha sottolineato: "Parlaci 'a tu per tu', lealmente, per aiutarlo a capire dove sbaglia, fallo per il suo bene, vincendo la vergogna e trovando il coraggio vero, che non è quello di sparlare, ma di dire le cose in faccia con mitezza e gentilezza". Quindi il Santo Padre ha raccomandato di farsi aiutare dalle persone più vicine a chi ha sbagliato, se da soli non si riesce a far capire l'errore e, ancora, "la comunità. Ma anche qui precisiamo: non vuol dire mettere una persona alla gogna, svergognandola pubblicamente, bensì unire gli sforzi di tutti per aiutarla a cambiare", ha detto Francesco. Quindi il Papa ha invitato a chiederci: "come mi comporto io con chi sbaglia contro di me? Tengo dentro la cosa e accumulo rancore? Ne faccio motivo di chiacchiere alle spalle? Oppure cerco di parlarci?", ma il Santo Padre ha anche aggiunto: "Le nostre comunità si fanno carico di chi cade, perché possa rialzarsi e iniziare una vita nuova? Puntano il dito o aprono le braccia?", la domande del Pontefice. (Civ)