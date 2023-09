Sardegna: i nomi dei 4 ragazzi morti nell'incidente stradale di Cagliari, avevano dai 18 ai 24 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Najibe Zaher (19 anni di Selargius), Alessandro Sanna (19 anni, di Assemini), Simone Picci (20 anni, residente a Cagliari) e Giorgia Banchero (24 anni, di Cagliari, residente a Sant’Elia). Sono questi i nomi delle giovani vittime del terribile incidente avvenuto questa mattina poco prima dell’alba in viale Marconi, a Cagliari, all’altezza del cavalcavia dell’Asse mediano. Due invece i feriti: uno, Manuel Incostante, è stato trasferito al Policlinico, ha riportato ferite al volto e non è in pericolo di vita. Grave, in prognosi riservata al Brotzu, un altro dei coinvolti: Alessandro Sainas. (Rsc)