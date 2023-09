Ucraina: ministero Esteri spagnolo, cooperante concittadina uccisa vicino a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cooperante spagnola di 32 anni è stata uccisa in Ucraina durante un attacco russo a Chasiv Yar, vicino a Bakhmut, nella provincia di Donetsk. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri della Spagna. La vittima, Emma Igual, era la cofondatrice dell’Organizzazione non governativa (Ong) Road to Relief. Come riferito dal quotidiano “El Pais”, a uccidere la cooperante è stato un proiettile che l’ha colpita mentre viaggiava insieme ad altri tre volontari a bordo di un veicolo in direzione del villaggio di Ivanivske. Insieme a Igual sarebbe morto anche un cittadino canadese, Anthony Ihnat. La 32enne spagnola aveva cofondato la Ong nel marzo del 2022, poco dopo l’inizio della guerra in Ucraina.(Spm)