Marocco: Papa, vicini a popolo, prego per feriti e per coloro che hanno perso la vita

- Papa Francesco ha espresso vicinanza al popolo marocchino per il devastante terremoto: "Desidero esprimere la mia vicinanza al caro popolo del Marocco - ha detto - colpito da un devastante terremoto. Prego per i feriti, per coloro che hanno perso la vita e i loro familiari. Ringrazio i soccorritori e quanti si stanno adoperando per alleviare le sofferenze della gente. Il concreto aiuto di tutti possa sostenere la popolazione in questo tragico momento. Siamo vicini al popolo del Marocco". (Civ)