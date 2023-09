Roma: ubriaco perde al bingo e dà in escandescenze, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubriaco minaccia con una bottiglia il personale di un bingo dove aveva appena perso, e tenta di rubare 4 birre. È accaduto questa notte, alle 3 circa, nella sala gioco di via Gabriello Chiabrera, a Roma. All’arrivo dei carabinieri della Stazione San Paolo, chiamati dal 112, l'uomo, un 33enne romano, ha prima consegnato ai militari la bottiglia per poi aggredirli e minacciarli alla richiesta dei suoi documenti. L’intervento di un'altra pattuglia del Nucleo Radiomobile, dotata di taser, ha riportato alla calma l'uomo. Identificato è stato accompagnato in caserma e arrestato per rapina. (Rer)