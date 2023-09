Forza Italia: Tajani, prossime elezioni dimostreranno che è creatura che dura nel tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono convinto che le prossime elezioni, amministrative, regionali ed europee segneranno una svolta importante perché dimostreranno che questa meravigliosa creatura costruita da Berlusconi dura nel tempo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ad “Azzurra libertà”, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “È una creatura che è in grado di aggregare persone che possono venire anche da altre forze politiche, non abbiamo bisogno di persone che cercano poltrone ma di persone che si mettono a lavorare con noi dopo essersi rimboccati le maniche, giovani e meno giovani che credono in ciò che noi proponiamo alla società”, ha aggiunto. (Rin)