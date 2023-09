Milano: al via "Forum Cultura 2023", dibattiti e proposte sull'arte contemporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edizione 2023 del Forum Cultura propone a partire da domani una settimana di incontri, dibattiti e proposte per riflettere sull'arte contemporanea e sul suo rapporto con Milano. Fulcro del programma l'evento "Forum Cultura 2023. Milano Contemporanea", che si svolgerà martedì 12 settembre dalle ore 9 alle ore 18.30, nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco: un'intera giornata di incontri, aperta dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, in cui in cui esperti, curatori, operatori culturali, artisti e personalità di spicco del settore condivideranno la loro esperienza e visione su temi cruciali, esplorando diversi punti di vista sull'arte contemporanea: dalla relazione con lo spazio pubblico alla complessa interazione tra la sfera pubblica e privata, dal contributo fondamentale degli operatori culturali indipendenti alla sfida di comunicare l'arte contemporanea. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni e per registrarsi, la pagina dedicata all'evento si trova sul sito del Castello Sforzesco. Diretta streaming sulla WebTvRadio del Comune di Milano. Mercoledì 13 settembre, dalle ore 9 alle ore 18.30, per far luce sui molti aspetti e i diversi cambiamenti dell'industria culturale italiana tornano gli "Stati Generali della Cultura", il summit del Sole 24 Ore per la prima volta a Milano. Il focus della due giorni, aperta anch'essa dal Sindaco Sala nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco, sarà l'investimento culturale per valorizzare e promuovere il brand Italia nel mondo. (segue) (Com)