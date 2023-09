Milano: al via "Forum Cultura 2023", dibattiti e proposte sull'arte contemporanea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spettro di riflessione è ampio e tocca, oltre all'arte contemporanea, design, editoria e media, teatro e cinema, come parti integranti di un patrimonio che è marchio globale riconosciuto. Giovedì 14 gli Stati Generali si trasferiranno a Torino. Oltre alle mostre d'arte contemporanea già aperte a Palazzo Reale e in altri istituti culturali della città, a settembre il tessuto del contemporaneo a Milano – dalle gallerie alle residenze, dalle fondazioni agli spazi ibridi – riparte con nuovi progetti espositivi. Durante la settimana del Forum, in particolare, apriranno a Milano nuove mostre d'arte contemporanea, che daranno nuovi spunti e stimoli al dibattito pubblico che si svolgerà in quei giorni in città. (Com)