- “Io stesso ho iniziato l’impegno politico con questa regola e non la metto in discussione, perché Beppe Grillo ritiene questa regola fondativa e lui è il Garante”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Fatto Quotidiano, in riferimento alla regola del secondo mandato.(Rin)