Armenia: ministro Esteri russo Lavrov, rammaricati per esercitazioni congiunte con Usa

- Le esercitazioni dell’Armenia con gli Stati Uniti causano rammarico alla Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Non vediamo nulla di buono nel fatto che un Paese aggressivo della Nato cerchi di penetrare nella Transcaucasia. Penso che non sia un bene per nessuno, inclusa la stessa Armenia. Ci rammarichiamo per le azioni della leadership armena”, ha affermato Lavrov, sottolineando che “è strano che Erevan si rifiuti invece da due anni di partecipare alle esercitazioni dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto)”. Lavrov ha inoltre respinto le dichiarazioni secondo cui la Russia avrebbe “consegnato” il Nagorno-Karabakh all’Azerbaigian. “Qualcuno, credo il presidente del Parlamento, si è permesso di dire che è il Karabakh è stato consegnato dalla Russia all’Azerbaigian. È difficile immaginare un’affermazione più falsa e disonesta, non è assolutamente vero”, ha detto il ministro russo. (Rum)