Ue: Tajani, aumento costo denaro provoca recessione

- “Dobbiamo batterci anche in Europa sulle grandi questioni economiche, sui tassi d'interesse, sulla politica della Banca centrale europea, che è indipendente ma che abbiamo il potere anche il dovere di criticare per alcune scelte. Aumentare il costo del denaro in Europa significa provocare la recessione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo ad “Azzurra libertà”, la festa nazionale di Forza Italia giovani. “Guardate cosa è successo in Germania. Anche i rigoristi dovranno rendersi conto che l’aumento dei tassi provoca recessione e non blocca l’inflazione”, ha concluso Tajani. (Rin)