Kosovo: Lajcak a colloquio con comandante Kfor, focus su sicurezza

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak ha avuto un colloquio a Bruxelles con il comandante della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor), generale maggiore Angelo Michele Ristuccia, sulla situazione della sicurezza in Kosovo. "È importante scambiarsi le impressioni sugli sviluppi sul campo e le nostre valutazioni sulle potenziali fonti di tensioni future", ha scritto Lajcak sulla piattaforma X (Twitter), ringraziando inoltre Ristuccia "per il lavoro vitale della Kfor nella costruzione di un ambiente sicuro in Kosovo". (Seb)