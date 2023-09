Kosovo-Serbia: generale Ristuccia, soluzione politica unica possibile, le persone vogliono la pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Ristuccia ha incontrato la stampa dopo il colloquio avuto a Bruxelles con il rappresentante speciale Ue per il dialogo fra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, avvenuto nella giornata di ieri. "Incontro di frequente Lajcak, ci chiamiamo ogni volta che dobbiamo coordinare le azioni fra Ue e la nostra missione. L'incontro di ieri è stato focalizzato sulle questioni in sospeso e su come possiamo supportarci a vicenda per rispettare il nostro mandato", ha spiegato ai media confermando che la collaborazione con l'Unione europea è molto buona. "Supportiamo il dialogo facilitato dell'Ue. Il nostro mandato è complementare e cerchiamo sempre di coordinare i nostri sforzi. Il nostro lavoro è quello di creare sul campo le condizioni per far progredire il dialogo, per stabilizzare la situazione in modo che sia poi irreversibile e stabile", ha detto. Per quanto riguarda le soluzioni politiche sul campo, che dovrebbero portare a nuove elezioni nelle quattro municipalità a maggioranza serbo-kosovara nel nord del Paese, "le decisioni devono essere prese nel quadro del dialogo facilitato con l'Ue, che prevede nuove elezioni. Non è il mio ruolo valutare e giudicare le decisioni politiche, ma supportiamo qualunque scelta venga presa", ha spiegato. "Il nostro lavoro", assicura Ristuccia, "sarà quello garantire che le elezioni si svolgano nelle necessarie condizioni di sicurezza e stabilità". Le ultime parole dell'incontro, il generale Ristuccia le dedica per descrivere le sensazioni e il volere della popolazione kosovara. "La situazione rimane volatile, ma le persone vogliono la pace e vivere in pace. Parlando e incontrando le persone nella regione - ha spiegato il militare -si capisce che le persone vogliono la pace, ma sono frustrate" dalla situazione. "Invito i leader politici a andare in Kosovo e parlare con le persone. È la cosa più importante. Se non viene fatto, non si può capire quello che pensano e la loro ansia", ha aggiunto. "E quando le persone provano ansia e sono frustrate, il rischio di incomprensioni è molto alto". (Beb)