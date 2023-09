Kosovo: presidente Osmani, Nato nel nostro destino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è nel destino del Kosovo. A dirlo la presidente kosovara, Vjosa Osmani, nel corso della conferenza stampa a margine dell'incontro avuto con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Bruxelles. "Permettetemi di esprimere il profondo apprezzamento e la gratitudine del popolo del Kosovo e delle sue istituzioni per il ruolo che la Nato ha svolto nel salvare le nostre vite nel 1999 e per il ruolo che sta svolgendo oggi per garantire una pace e una sicurezza sostenibili nella nostra regione", ha detto. "Proprio perché il Kosovo è un successo storico della Nato, ci sono forze maligne così determinate a sfidarlo e a minarlo. Non dobbiamo permettere che ciò accada. E dovremmo combatterle insieme", ha poi detto riferendosi al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Il Kosovo e la regione rischiano di diventare punti nevralgici a causa dell'influenza maligna della Russia e dell'agenda di destabilizzazione dei loro delegati. Il Kosovo sta subendo ripetute interferenze straniere illegali e una costante ostruzione della sua legittima autorità e sovranità nel nord del nostro Paese. Sia chiaro, il nord del Kosovo era e continuerà ad essere parte integrante della Repubblica del Kosovo. Non permetteremo che diventi il campo di battaglia per realizzare le ambizioni egemoniche di autocrati regionali", ha aggiunto Osmani. (segue) (Beb)