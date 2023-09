Milano: Comazzi su moschea di via Esterle, comune ignora preoccupazioni cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Forza Italia sulla moschea che sorgerà in via Esterle è "unica e inequivocabile: siamo fermamente contrari alla decisione dell'amministrazione comunale". Lo dice consigliere comunale di Forza Italia e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. "Il Comune ha fatto orecchie da mercante alle preoccupazioni dei cittadini che da tempo si lamentano della presenza di luoghi di culto, anche abusivi, nella zona di via Padova. I residenti non sono stati interpellati a riguardo - prosegue Comazzi -. Questo nuovo centro non farebbe che creare altri problemi: da ulteriori difficoltà di parcheggio a un incremento del traffico, a rumori e disturbi al quieto vivere dei milanesi". (Com)