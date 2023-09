Sicurezza: a Milano proseguono gli incontri con anziani su tema truffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli incontri con anziane e anziani nei quartieri sul tema della prevenzione alle truffe organizzati da Polizia locale, in collaborazione con il Pool antitruffa della Procura di Milano, la Prefettura e i municipi. I primi appuntamenti fissati dopo la pausa estiva sono giovedì 14 settembre alle ore 15 presso lo spazio CAM del Municipio 6, in via Legioni Romane 54 (M1 Primaticcio); lunedì 25 settembre alle ore 15 presso il CAM Romana Vigentina del Municipio 1, in corso di porta Vigentina 15; venerdì 6 ottobre alle ore 15.30 presso la parrocchia Sant'Andrea in via Crema 26, nel Municipio 5. Tutti gli incontri sono tenuti dagli agenti della scuola del Corpo della Polizia locale e del Pool antitruffa – composto sia da "ghisa" sia da personale della Polizia di Stato – che raccontano alcuni casi tipici di truffa di cui sono vittime in particolare gli anziani e le anziane, simulando vari scenari per coinvolgere direttamente i partecipanti e spiegare quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell'ordine. "Le truffe sono un reato odioso che spesso colpisce le persone nel momento della loro maggiore vulnerabilità, anche nelle loro case, usando come leva affetti e paure – dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Polizia locale –. Con la Polizia locale possiamo fare prevenzione, il più efficace fra gli strumenti per evitare di cadere vittima di una truffa, oltre all'utilizzo del numero unico per le emergenze, il 112. Ringrazio gli organizzatori degli incontri, cui mettiamo a disposizione le competenze degli agenti per aiutare a contrastare questo reato". (Com)