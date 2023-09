Marocco: la Tunisia invia squadra di soccorritori e ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha invitato una squadra di soccorritori in Marocco per aiutare nella ricerca e soccorso delle persone colpite dal terremoto di magnitudo 7 della scala Richter che si è verificato nel Regno lo scorso 8 settembre. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tap”, spiegando che la squadra, composta da 50 soccorritori e personale medico, lavorerà al fianco dei soccorritori marocchini. La Tunisia allestirà anche un ospedale da campo per il soccorso dei feriti.(Tut)