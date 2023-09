Russia-India: Lavrov, accordi su cooperazione tecnico-militare restano in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli accordi tra la Russia e l’India sulla cooperazione tecnico-militare restano in vigore. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Nel 2018, i due Paesi hanno firmato un contratto per la fornitura, da parte di Mosca, di sistemi di difesa antiaerea S-400. L’India è diventata il terzo acquirente straniero di questi sistemi missilistici, dopo Cina e Turchia. Le prime due batterie sono già state installate per coprire l’area del Ladakh al confine con la Cina, nonché la frontiera indiana nel Bengala occidentale. (Rum)