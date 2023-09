G20: Meloni, lavorato per riferimento a Ucraina in dichiarazione conclusiva, è compromesso ma comunque importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all’Ucraina, era il risultato più complesso, è una dichiarazione di compromesso ma lo considero molto importante in questa situazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G20 a Nuova Delhi. “Si è trattato di un lavoro complesso nel quale si è riusciti a comporre questa dichiarazione finale accompagnando Paese per Paese”, ha aggiunto Meloni. (Rin)