Sudan: attacco con droni su mercato di Khartum, almeno 30 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco con droni ha colpito un mercato a Khartum, in Sudan, uccidendo almeno 30 persone. Lo rendono noto i Comitati di resistenza, attivisti locali secondo cui non è chiaro se gli autori dell'attacco siano le Forze armate sudanesi o le Forze di supporto rapido (Rsf), i due schieramenti in lotta per il potere dallo scorso 15 aprile. La strage è avvenuta nel quartiere di May, nella parte sud della capitale sudanese. Il bilancio delle vittime potrebbe crescere nelle prossime ore. Finora, secondo le Nazioni Unite, il conflitto in Sudan ha provocato la morte di almeno 4 mila persone. (Res)