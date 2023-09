G20: Lavrov, non ho comunicato con i rappresentanti Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha reso noto di non aver comunicato con i rappresentanti degli Stati Uniti durante il vertice del G20 in India. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Per quanto riguarda i contatti bilaterali, no, non ho comunicato con nessuno di loro”, ha detto Lavrov. Il ministro russo ha aggiunto che non cercava “l’opportunità di comunicare con le delegazioni occidentali”. “Ho fatto il mio lavoro. Quelli che volevano parlare con noi hanno parlato, e quelli che hanno preferito considerarsi al di sopra dei convenevoli diplomatici hanno fatto la loro scelta”, ha affermato il ministro russo. (Rum)