India-Italia: Meloni, nostre imprese partecipano a programmi strategici, nostri rapporti cresceranno

- Le aziende italiane sono già presenti in diversi programmi strategici dell'India, un rapporto che può aiutare anche per un ulteriore miglioramento nel futuro. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G20 che si è svolto a Nuova Delhi. “Ne abbiamo parlato con il primo ministro (Narendra) Modi: le aziende italiane si sono già inserite in alcuni programmi che sono molto strategici, come Italfer, che sta realizzando importanti lavori infrastrutturali, o Webuild, che sta costruendo un ponte sospeso a Mumbai”, ha detto Meloni. La premier ha poi parlato di “Blu Raman, l'infrastruttura di collegamento fondamentale che collega Italia e India, e che vede Tim Sparkle tra gli attori privilegiati”. “Le imprese italiane si sono gà inserite e i rapporti che stiamo intrattenendo con l'India e con il premier Modi possono aiutare anche per il futuro”, ha detto Meloni. (Rin)