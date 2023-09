Italia-Cina: Meloni, decisione su Via della seta va ancora presa, ma uscita non comprometterebbe rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve ancora prendere una decisione sul rinnovo del memorandum sulla Nuova via della seta, ma una sua uscita dall’iniziativa non comprometterebbe i rapporti con la Cina. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa a conclusione della sua partecipazione del vertice del G20 a Nuova Delhi, in India. Meloni ha fatto riferimento al suo colloquio di ieri con il premier cinese Li Qiang, al quale ha attribuito un “atteggiamento pragmatico”. “Tanto l’Italia quanto la Cina sono consapevoli dell’importanza di mantenere e rafforzare le relazioni. Nella maggior parte dei casi in politica internazionale il pragmatismo ha la meglio: confido che anche stavolta andrà così”, ha osservato Meloni, sottolineando come la Nuova via della seta non sia “l’unico elemento delle relazioni” tra Roma e Pechino, legate anche da un partenariato strategico che va “rafforzato”. (segue) (Inn)