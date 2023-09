Italia-Cina: Meloni, decisione su Via della seta va ancora presa, ma uscita non comprometterebbe rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio ha ricordato anche come l’Italia, pur essendo l’unico Paese del G7 ad aver aderito alla Nuova via della seta, abbia visto altri Paesi europei che non facevano parte dell’iniziativa “avere spesso rapporti migliori dei nostri con la Cina in tema di commercio e investimenti”. “Il tema – ha aggiunto – è come continuare a garantire un partenariato vantaggioso per entrambi”. Meloni ha confermato che intende recarsi in visita in Cina, “ma non c’è ancora una data”. “Avrà più senso recarsi a Pechino quando avremo elementi maggiori su come andare avanti”, ha concluso. (Inn)