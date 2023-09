Italia-Qatar: Meloni, stasera a Doha per incontro con Al-Thani, “intensificare cooperazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stasera saremo a Doha, in Qatar, per un incontro bilaterale con lo sceicco Al-Thani. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G20 a Nuova Delhi. “L’Italia ha una grande attenzione per lo sviluppo del Golfo persico e i temi al centro dell’incontro saranno i settori in cui riteniamo si possa intensificare la nostra cooperazione”, ha aggiunto. (Rin)