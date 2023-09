G20: Lavrov, incontro online a novembre permetterà di valutare attuazione accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro online del G20 che si terrà a novembre, su proposta del primo ministro indiano Narendra Modi, consentirà di valutare l’attuazione degli accordi del vertice di Nuova Delhi. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, citato dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Sarà l’occasione per capire ancora una volta come gli accordi approvati iniziano ad essere applicati e per un passaggio più efficace del testimone ai colleghi brasiliani”, ha osservato Lavrov. Il ministro russo ha sottolineato che nella dichiarazione finale del G20 è stata “trovata una soluzione sana per raggiungere un giusto equilibro di interessi”. “L’obiettivo non è immediato, ma il movimento in questa direzione è iniziato e continueremo a rafforzare queste tendenze positive”, ha aggiunto Lavrov. (Rum)