Ue: Meloni, per Bei abbiamo candidato figura tecnica, scelte politiche sarebbero errore

- Per la Bei “abbiamo candidato una figura tecnica conosciuta da tutti, non abbiamo fatto una scelta politica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G20 a Nuova Delhi. “Leggo nel dibattito scelte che potrebbero essere politiche, secondo me sarebbe un errore. Se sottomettessimo le massime istituzioni finanziarie europee a scelte di partito mineremmo la terzietà di queste istituzioni”, ha aggiunto. (Rin)