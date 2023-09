© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è stato invitato al Belt and Road Forum di metà ottobre che si terrà in Cina. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che conclude la sua partecipazione al summit del G20 a Nuova Delhi. “Ieri non ne abbiamo parlato” con il premier cinese Li Qiang, ha aggiunto Meloni, ribadendo tuttavia che l'invito al governo è stato inviato. (Rin)