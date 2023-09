Sudan: duri scontri tra esercito regolare e Rsf nel Nord Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duri scontri si sono verificati nella giornata di ieri tra le Forze armate del Sudan e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) nel Nord Darfur, e in particolare nella zona della città di Al Fashir. Le ostilità sono parzialmente cessate in serata grazie alla mediazione dei leader civili della città, ma proseguono in altre aree del Paese come Al Mohandesin e intorno alla base militare di Al Shajara. Nel frattempo il presidente del Consiglio sovrano e comandante generale delle Forze armate sudanesi, Abdel Fattah al Burhan, si è recato in visita nel Nilo Blu per valutare la situazione in quello Stato. Durante la visita, ha confermato che non vi sarà alcun dialogo con le Rsf e ha invitato Unione africana e Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) a evitare ogni coinvolgimento negli affari interni del Sudan. (Res)