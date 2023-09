Marocco: Fmi, i nostri pensieri vanno alla popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al devastante terremoto che ha colpito il Marocco “i nostri pensieri vanno alla popolazione”. Lo ha riferito il Fondo monetario internazionale (Fmi) in una nota. “Le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno perso i propri cari. In questo momento di dolore e bisogno, siamo al fianco del popolo marocchino e delle autorità del Regno, che stanno affrontando questa tragedia. Siamo stati in contatto con le autorità e abbiamo espresso questi sentimenti di dolore e sostegno a nome del personale, della direzione e del comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale”, prosegue la nota.(Res)