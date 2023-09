© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sereno su tutte le province per l'intera giornata. Isolate nubi possibili nel pomeriggio sulle vette alpine e prealpine.Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve e ulteriore aumento. Valori minimi in pianura tra 16-20 °C, massimi tra 29-33 °C. (Rem)