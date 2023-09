G20: firmato protocollo d'intesa Usa-Arabia Saudita su corridoio verde di transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno firmato ieri un protocollo d'intesa che stabilisce una cornice per la realizzazione di corridoi verdi di transito intercontinentale che, attraverso il regno, collegheranno l'Asia meridionale all'Europa. Lo rende noto il dipartimento di Stato in un comunicato diramato nella notte. "Il progetto ha l'obiettivo di facilitare il transito di elettricità rinnovabile e idrogeno pulito attraverso cavi e condotte e mediante linee ferroviarie di nuova costruzione. Viene così rafforzata la sicurezza energetica, vengono sostenuti gli sforzi per lo sviluppo di energia pulita, viene promossa l'economia digitale attraverso la connettività e la trasmissione di dati via cavi di fibra e viene promosso il commercio e il trasporto di merci attraverso porti e ferrovie. L'Arabia Saudita - conclude il comunicato - accoglie favorevolmente il ruolo degli Stati Uniti nel sostegno alle negoziazioni e nell'attuazione dei corridoi verdi di transito con i Paesi interessati". (Was)