Legge Bilancio: Urso, non sarà una manovrina, in Cdm provvedimenti su caro carburante

24 luglio 2021

- "Non sarà una manovrina. Già nel prossimo Consiglio dei ministri affronteremo l’emergenza carburante con due provvedimenti per sostenere famiglie e imprese. Altri andranno in finanziaria". Lo spiega il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista a "La Repubblica". "No, sarà una manovra importante, la seconda del governo Meloni, nella stessa direzione: lo sviluppo e il lavoro, con il taglio del cuneo fiscale, che intendiamo rendere strutturale, l’attenzione alla sanità e alle pensioni minime, il sostegno ai ceti meno abbienti e alle famiglie numerose, per rilanciare i consumi e sostenere la natalità. Vorrei anche realizzare alcuni aspetti importanti di politica industriale con tre collegati che riguardano i settori del futuro: l’economia dello spazio e del mare, ma anche la regolamentazione dell’intelligenza artificiale e delle nuove frontiere tecnologiche". Urso spiega, inoltre, che "le misure per fronteggiare l’incremento del carburante dovuto alle mutate condizioni internazionali saranno predisposte in parte già nel prossimo Consiglio dei ministri, con due iniziative nei confronti dei ceti meno abbienti e del settore dell’autotrasporto merci, anche per evitare che si alimenti la spirale inflazionistica. Nella manovra faremo il resto". "L’idea - evidenzia Urso - è quella di replicare il modello della social card con un bonus per le famiglie in una situazione economica più fragile".(Rin)