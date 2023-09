Roma: chiede ad agente in borghese informazioni su compro oro per vendere monili rubati, fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino italiano di origini partenopee di 32 anni, poiché gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata. Nello specifico, un poliziotto in abiti civili è stato avvicinato, nei pressi del commissariato di zona, da un uomo, il quale gli ha chiesto informazioni in merito a dove si trovasse un compro oro, mostrando nella circostanza alcuni monili che teneva nelle mani. Percepita, da subito, la stranezza della richiesta, anche in considerazione dell'atteggiamento dell'uomo, il poliziotto in borghese si è reso disponibile ad accompagnarlo e, contestualmente, ha avvertito altri agenti di Polizia, affinché venissero effettuati dei controlli nei confronti del soggetto, il quale, pochi istanti dopo, è stato fermato in via Gioberti. (segue) (Rer)