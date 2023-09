Roma: chiede ad agente in borghese informazioni su compro oro per vendere monili rubati, fermato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 32enne, non sapendo fornire spiegazioni in merito alla provenienza dei monili in suo possesso, è stato portato in commissariato per poter procedere ad accertamenti più accurati. In particolare è stato trovato sul suo cellulare un video girato dall'uomo il giorno prima mentre riprendeva all'interno di un'abitazione di Milano proprio i monili di cui lo stesso era in possesso in quel momento. A quel punto, acquisite le informazioni, tramite il Pool Reati Seriali in Danno di Soggetti Deboli della Procura della Repubblica di Milano si è riusciti a risalire alla vittima, una donna di 82 anni. Il modus operandi è ormai uno tra i più consolidati nell'ambito del fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane, ovvero quello del finto postino che si presenta presso l'abitazione della vittima per ritirare una somma di denaro necessaria a scongiurare incombenti problemi con la giustizia di una persona cara. (segue) (Rer)